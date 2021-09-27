Спорт Усик вернул Джошуа чемпионские пояса

2021-09-27 20:00

Украинский боксер и новоиспеченный чемпион мира в супертяжах Александр Усик после победного поединка с британцем Энтони Джошуа вернул сопернику все пояса. Публикация появилась на странице одного из тренеров украинца Сергея Лапина в Instagram.

На опубликованных кадрах можно заметить, как Усик после всех фотосессий и официальных мероприятий зашел в раздевалку к британцу и отдал ему два пояса.

Позже в сети объяснили, что это мировая практика бокса. Пояса, которые украинцу вручили после победы, действительно принадлежат Джошуа, однако физически их не отберут у британца.

Как стало известно, Усику отправят точно такие же пояса, только новые.