Спорт Президент киевского Динамо назвал реальную причину ухода форварда Жерсона Родригеса

2021-09-28 12:42

Президент киевского Динамо Игорь Суркис высказался об уходе Жерсона Родригеса в летнее трансферное окно. Киевляне сделали ставку на своих воспитанников, а форвард, как пояснил Суркис, требовал постоянного места в стартовом составе.

"Шапаренко на данный момент прогрессирует быстрее, чем можно было представить. Миколенко, Забарный, Сирота, Цыганков – сегодня эти футболисты также прогрессируют. И я, как президент клуба, не имею права не дать им возможности продолжать это делать.

Если мы купим легионеров, то они должны играть. Тот же Родригес – очень сильный футболист, но считал, что должен быть футболистом основного состава, что его нельзя менять, что он не может не играть в определенных матчах. И говорил об этом в слух. У Луческу такого быть не может. Еще и вел себя неадекватно, поэтому мы его отдали в аренду с правом выкупа. Сейчас незаменимых нет", - отметил Суркис.

Напомним, Жерсон Родригес перешел во французский Труа на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.