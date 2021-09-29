Экономика В США быстро нарастает угроза частичного шатдауна с 1 октября и последующего дефолта

2021-09-29 12:23

В США нарастает угроза частичного шатдауна. Республиканцы, в ходе процедурного голосования в Сенате, отклонили законопроект о повышении лимита госдолга с целью обеспечить финансирование работы госучреждений с 1 октября, когда в США начнется новый финансовый год.

Если решения так и не будет найдено, то госслужащим придется либо уходить в принудительные отпуска, либо работать без жалованья. В зависимости от продолжительности шатдауна некоторые госуслуги и платежи могут быть приостановлены. В США шатдауны - обычное явление, но администрация президента Джо Байдена намерена всеми силами предотвратить подобную ситуацию.

Палата представителей Конгресса США голосами демократов приняла на прошлой неделе законопроект о временном финансировании работы госучреждений, однако в Сенате республиканцы теперь заблокировали его. Они недовольны тем, что законопроект предусматривает повышение лимита госдолга.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что без этой меры страна уже в октябре окажется под угрозой дефолта, что, по ее словам, может привести к "историческому финансовому кризису" и "экономической катастрофе".

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