Украина Украина с 1 октября полностью перейдет на электронные больничные

2021-09-29 21:20

Переход на электронную форму должен упростить процесс оформления больничного и обеспечить конфиденциальность данных.

С 1 октября 2021 года в Украине все больничные будут оформлять в электронном виде. Все данные об этом будут заноситься в электронную систему здравоохранения. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Система электронных больничных работает в стране с 1 июня 2021 года, но в тестовом режиме. Она должна была полноценно работать уже с 1 сентября, однако эту дату перенесли из-за того, что не все больницы успевали. К началу осени из 3 тысяч медицинских заведений в электронной системе могли работать 2,2 тысячи.

По словам Радуцкого, по состоянию на 27 сентября 2,9 тыс. медучреждений уже могут оформлять электронные больничные.

"Сейчас только 100 больниц пока что не смогли настроиться на работу в новых условиях, но до 1 октября есть время, чтобы подключить эти заведения к электронной системе", — говорит Радуцкий.

Что нужно знать об электронных больничных

После того, как информация о медицинском заключении попадает в электронную базу, она направляется в Пенсионный фонд, где и генерируется электронный больничный. Он с первого дня доступен и больным и работодателям, однако ни Пенсионный фонд ни работодатель при оформлении больничного не получают информацию о том, чем конкретно болен человек и какое лечение ему прописали. Это значит, что в системе реализована политика конфиденциальности.

Такой механизм обеспечит простоту оформления – врачи станут меньше заполнять документов, а пациентам не нужно будет помнить всех точных данных о работодателе. Также не нужно будет повторно идти в больницу, если болезнь протекает согласно плану лечения. Все будет происходить автоматически.

Что в результате

По словам Радуцкого, "индустрия" продаж фиктивных больничных листов Украине традиционно достаточно масштабна. Поэтому переход на электронную форму позволит вывести борьбу с коррупцией в этой сфере на новый уровень. Сейчас на выплату больничных Фонд соцстраха тратит миллиарды гривен – только за восемь месяцев 2021 года на это было выделено около 10 млрд гривен. Сотрудники Фонда способны контролировать не более 10% от всего количества больничных.

Электронная система позволит эффективно отслеживать весь процесс оформления, поскольку каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника.