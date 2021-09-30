Украина Украина может заменить Россию для Германии – Кулеба

2021-09-30 17:20

Поставки водорода в качестве альтернативного источника энергии могут кардинально изменить расклад сил на европейском континенте, считает украинский министр.

Украина может развить энергетическое сотрудничество с Германией и занять место России. Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве, сообщает Европейская правда в четверг, 30 сентября.

По словам министра, сейчас "мы все с вами живем в газовой повестке дня", но "нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем". Он упомянул о поставках водорода в качестве альтернативного источника энергии, который способен "кардинально изменить расклад сил и силу альянсов на европейском континенте".

"В перспективе, если Украина не упустит свой шанс, то в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа", – сказал Кулеба.

Он считает поставки водорода из Украины потребителям в странах ЕС "большим политическим проектом" и "очень серьезным инструментом евроинтеграции Украины".

Кулеба напомнил, что недавно Нафтогаз подписал соглашение с немецким концерном RWE о сотрудничестве по поставкам в Германию водорода, а четыре оператора ГТС из Украины, Германии, Словакии и Чехии представили совместную инициативу Центральноевропейского водородного коридора.

"Очень приятно видеть, как уже сегодня создается будущее, как Украина мыслит не только сегодняшним, но и завтрашним днем. Однако это не означает, что мы должны сложить руки и молча наблюдать за тем, что происходит на газовом рынке", – добавил министр.

Напомним, эксперты ООН считают, что Украина может ежегодно производить около 5,5 млрд кубометров "зеленого" водорода.