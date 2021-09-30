Спорт Промоутер Тайсона Фьюри призвал Джошуа отказаться от реванша с Усиком

2021-09-30 21:20

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри предложил Энтони Джошуа отказаться от немедленного реванша с Александром Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом Арум заявил в интервью на YouTube-канале iFL TV.

Так, глава компании Top Rank заявил, что поединок Усика и Фьюри можно было бы провести в случае того, что Тайсон отбоксирует Деонтея Уайлдера в третьем очном противостоянии.

Также Боб Арум считает, что Джошуа снова проиграет украинскому спортсмену..

"Не думаю, что Джошуа выиграет второй бой. И, по моему мнению, в его же интересах провести несколько промежуточных поединков перед реваншем с Усиком. Если бы заинтересованные люди были благоразумными, то можно было бы как-то договориться о том, чтобы украинец провел поединок против Фьюри в случае его победы над Уайлдером, а Джошуа тогда бы подрался с сильнейшим из них", - цитирует слова Арума издание BoxingScene.

Стоит отметить, что арум сомневается в осуществлении этого плана из-за эгоистичности своего коллеги Эдди Хирна, который ведет дела Джошуа. Промоутер считает, что команда ЭйДжея будет добиваться немедленного реванша.