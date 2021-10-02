Мир Пяти знакам Зодиака звезды сулят богатство - скоро будут купаться в деньгах

2021-10-02 12:00

Октябрь 2021 года обещает некоторым знакам Зодиака везение в финансовом плане - астрологи рассказали, кому будет везти больше, чем остальным в октябре.

О тех созвездиях, которым октябрь сулит пополнение кошелька, сообщает "СловоФраза".

Дева

Представителей этого знака Зодиака ожидает очень продуктивный месяц. Они смогут активно применить все имеющиеся у них ресурсы, знания и умения. Для Дев не существует слова "бездействие", поскольку оно равносильно поражению. Не исключено, что их может ожидать повышение зарплаты.

Лев

В октябре Львов тоже ожидает успех. Они будут успешны в тяжелой и монотонной работе, но для этого важно быть спокойным, уверенным в себе и внимательным к мелочам. В то же время необходимо меньше торопиться с принятием важных решений.

Скорпион

Скорпионам октябрь также обещает повышение финансового благополучия, однако для этого стоит держать себя в руках и не паниковать, если что-то пойдёт не так. Нужно продолжать заниматься любимым делом - и, может быть, у Вас появится возможность получения денег, в том числе, и из новых источников.

Водолей

Представителям этого знака нужно поставить перед собой новые цели и задачи, что подразумевает усердный труд. Вы можете начать изучать что-то новое и полезное, в том числе, найти более выгодное место работы. Кроме того, астрологи советуют Водолеям провести чистку своего информационного пространства - это поможет на пути к долгожданному успеху.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам искать баланс между работой и личным пространством, работой и отдыхом. Иными словами, не нужно с головой уходить в работу, либо сидеть и ничего не делать. Нужно найти "золотую середину" - и всё у Вас получится.

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