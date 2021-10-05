2021-10-05 18:00

В Украине хотят расширить список товаров, которые нельзя возвращать в магазин за их специфические свойства.

Проект изменений разработало Минэкономики и обнародовало для общественного осуждения на сайте ведомства.

Так, в правительстве намерены расширить перечень товаров, не подлежащих обмену/возврату, за их специфические свойства – в список попадут сигареты и жидкости для вейпив, букеты цветов, а также ветеринарные препараты. Лекарства и продукты тоже останутся в перечне.

Кроме того, планируется внедрить исключение из правил в случае, если "запрещенный" товар будет запечатан в вакуумную упаковку. В данном случае его можно будет обменять/вернуть на общих основаниях.

В частности, авторы проекта утверждают, что Перечень "невозвратных" товаров уже давно устарел, так как не пересматривался еще с момента его принятия 20 лет назад. За это время принят ряд новых законов, которыми названия товаров из перечня претерпели изменения. Это, к примеру, касается определения "продовольственных товаров", "лекарственных препаратов и средств" и т.п. в связи с этим сегодняшние реалии требуют расширения перечня.

Так, в отдельную группу товаров, которые нельзя обменять/вернуть, предлагается выделить табак и табачные изделия. К тому же под запрет попадут:

все продовольственные товары;

ветеринарные препараты;

животные и растения;

кормовые материалы, семена, посадочный материал;

жидкости, используемые в электронных сигаретах, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, мундштуки на сигары и сигареты и их части.

Исходя из пояснительной записки к проекту акта, отсутствие в перечне запрещенных к возврату товаров такой группы как растения создает финансовые трудности для их производителей, ландшафтных дизайнеров, флористов-дизайнеров, а также продавцов цветочных и зоомагазинов. При этом правовых оснований для отказа в возврате готовых букетов и срезанных цветов фактически нет, а шанс повторной продажи такого товара ничтожно мал. Как правило, возвратные букеты утилизируются, а их продавцы несут убытки.

При этом за 20-летний период действия перечня изменился и подход к упаковке товаров. На данный момент довольно распространены герметичные (вакуумные) упаковки, что дает возможность соблюдать требования санитарных правил и обеспечивает сохранность товаров.

Таким образом, проектом предусматривается, что товар все-таки можно вернуть/обменять, если он упакован в герметичную упаковку, которая не повреждена. То есть, покупатель получит дополнительное право на возврат товара, который не был в употреблении, а предприниматель сможет повторно продать такой товар без убытков.