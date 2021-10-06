Экономика Стало известно, почему Зеленский блокировал легализацию криптовалют в Украине

2021-10-06 08:38

Зеленский ветировал законопроект о легализации криптовалют, сообщает пресс-служба президента.

Согласно мировому опыту, регулирование обращения криптовалют осуществляется именно регуляторами финансовых рынков, чтобы не допустить появление финансовых пирамид с виртуальными активами, пояснили в ОП.

Однако принятый во втором чтении законопроект предлагает создать новый центральный орган исполнительной власти - Национальную службу по регулированию обращения виртуальных активов, что повлечет значительные расходы.

"Учитывая это, президент Украины возвращает документ в парламент с предложением внести изменения, согласно которым функции государственного регулирования должны быть отнесены к компетенции регуляторов, которые уже существуют в Украине, а именно: Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национального банка Украина", - сказано в сообщении.

Напомним, что Украина лидирует по доле владельцев криптовалюты среди населения. В прошлом году более 5,5 миллионов украинцев или 12,7% от общей численности населения имели криптовалюту.