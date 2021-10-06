Мир В Facebook произошел второй за два дня масштабный сбой

2021-10-06 08:14

В работе Instagram второй день подряд происходит сбой, сообщает Downdetector. На проблемы в работе приложения жалуются жители США, Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран. Незначительные неполадки в работе соцсети наблюдаются и в Украине, Беларуси и ряде других стран.

Кроме того, сбои во многих странах мира наблюдаются у WhatsApp.

Почти 70% пользователей Facebook сообщают о том, что у них возникают проблемы со входом на сайт соцсети. Также отсутствует подключение к серверу и есть проблемы с работой приложения.

У пользователей WhatsApp возникают проблемы с подключением как на смартфоне, так и на компьютере.

При этом проблемы с работой приложений возникают у пользователей из США, Великобритании, Франции, Мексики, Польши, Австрии, Германии и Украины.