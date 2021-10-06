Мир Telegram за сутки получил более 70 млн новых пользователей из-за исторического сбоя в Facebook

2021-10-06 13:44

Мессенджер Telegram зарегистрировал беспрецедентный прирост новых пользователей на фоне масштабного сбоя соцсети Facebook и ее сервисов.

"Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и за один день мы приняли более 70 млн беженцев с других платформ", – сообщил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

Дуров отметил, что Telegram продолжал работать для большинства пользователей мессенджера. При этом некоторые пользователи в Северной и Южной Америке могли столкнуться с более низкой скоростью, чем обычно, так как миллионы людей с этих континентов одновременно начали регистрироваться в Telegram.

Напомним, 4 октября сбой в работе Facebook стал крупнейшим в истории. Доступ к соцсетям и сервисам компании был закрыт семь часов. Вечером, 5 октября, в работе сервисов Facebook снова произошел сбой.