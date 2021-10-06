Спорт Реванш Усик - Джошуа состоится в марте или апреле

2021-10-06 17:00

Промоутер британца Эдди Хирн сообщил приблизительную дату боя с украинским супертяжем.

Реванш Усик - Джошуа состоится в марте или апреле. Сообщил в интервью DAZN промоутер британца Эдди Хирн.

По его словам, более точно дата определится в конце октября, после встречи с промоутером украинца Александром Красюком.

"У меня запланирована встреча с Алексом Красюком на конец октября, когда все уляжется. Я думаю, скорее всего, март или апрель.

У Усика была ужасная сечка, я уверен, что он, вероятно, тоже получит отпуск. Так что они, вероятно, не собираются делать слишком много до декабря, а затем мы начнем планировать.

Я думаю, что Эй Джей определенно будет драться с Фьюри, Уайлдером, Диллианом Уайтом и Усиком, потому что он постоянно дрался с лучшими парнями и продолжит это делать. Но я полагаю, что единственное, о чем он действительно думает, это Усик", – рассказал Хирн.

Напомним, 26 сентября в Лондоне состоялся поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Бой продлился все 12 раундов. Украинец победил единогласным решением судей: 117-112, 116-112, 115-113.