Мир NASA впервые в истории попытается искусственно изменить траекторию летящего астероида

2021-10-08 21:36

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса США (NASA) планирует отправить к одному из потенциально опасных астероидов зонд с целью изменить его траекторию. 

Как сообщает Washington Post,  таким образом специалисты впервые протестируют защиту Земли от столкновения с такими космическими телами.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии намечен на 24 ноября.

Планируется, что через год DART достигнет двойного астероида Дидим-Диморф и на скорости около 25 тысяч километров в час столкнется с меньшим из них - Диморфом. В результате орбита тела должна будет отклониться "на долю процента".

Астероид Дидим-Диморф периодически приближается к Земле, однако пока не представляет угрозы для нашей планеты.

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