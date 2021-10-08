Коронавирус В Украине местные власти начали вводить более жесткие меры карантина

2021-10-08 10:52

Запорожье переходит в оранжевую карантинную зону и вводит дополнительные карантинные ограничительные меры.

Как говорится в сообщении пресс-службы Запорожского горсовета, решение об ужесточении ограничений в городе приняли на внеочередном заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Власти запретили проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий (в том числе в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания).

Ограничения не действуют, если все посетители и сотрудники заведения вакцинированы от COVID-19 или имеют негативный ПЦР-тест, что подтверждено соответствующими документами или мобильным приложением “Дія”.

При этом разрешены мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, квалификационный экзамен на право занятия нотариальной деятельностью, официальные спортивные мероприятия и матчи командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей.

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