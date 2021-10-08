Мир Илон Маск принял волевое решение покинуть Кремниевую долину - штаб-квартира переедет в Техас

2021-10-08 20:34

Американский миллиардер и основатель компании Tesla официально переносит свою штаб-квартиру в Техас. Ранее офис Tesla располагался в Кремниевой долине — городе Пало-Альто в Калифорнии.

Как сообщает DW, теперь офис компании Илона Маска переедет в Остин. Сам миллиардер не пояснил причины этого решения, однако в прошлом он уже выражал недовольство закрытиями своих заводов в Калифорнии из-за коронавирусных ограничений и угрожал передислокацией штаб-квартиры.

Глава компании также заметил, что в Техасе стоимость жизни для сотрудников ниже, чем в Калифорнии.

В июле стало известно, что чистая прибыль Tesla за один квартал впервые превысила 1 миллиард долларов. Сумму в 1,14 млрд долларов (в пересчете — 966 млн евро) компания заработала с 1 апреля по 30 июня. Это примерно в 10 раз превышает прибыль Tesla во втором квартале прошлого года. Выручка компании за второй квартал 2021 года удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 12 миллиардов долларов.