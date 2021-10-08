Коронавирус Когда Украина выйдет на пик заболеваемости COVID-19: ученые дали тревожный прогноз

2021-10-08 16:20

 

В Украине за прошлые сутки, 7 октября, зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев коронавируса, побит рекорд шестимесячной давности. Вместе с тем, страна, по всей видимости, только приближается к очередному пику заболеваемости.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он напомнил, что на пике первой волны коронавируса 28 ноября 2020 года было выявлено 16,5 тысяч человек с Covid-19, а максимальное количество больных во время второй волны было 9 апреля - 19,8 тысяч.

"Ученые Национальной академии наук прогнозируют, что пиковых нагрузок на систему здравоохранения страна достигнет через две-три недели - ожидается 25-30 тысяч новых больных в сутки", - пишет Радуцкий.

Он подчеркнул, что ситуация контролируемая, но загруженность больниц ежедневно увеличивается. При этом, 97,1% госпитализаций приходится на тех, кто отказался от вакцинации. На сегодня в Украине вакцинирована приблизительная четвертая часть взрослого населения - 6 млн человек.

"То есть шанс оказаться на больничной койке у невакцинированных в десять раз выше, чем у вакцинированных людей. Это статистика. Какие еще нужны доказательства эффективности вакцин?", - риторически спрашивает Радуцкий.

При этом, темпы вакцинации в Украине снижаются: за последние сутки привито только 127 тысяч граждан. При этом созданы все возможности для вакцинации более 250 тысяч человек в сутки.

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