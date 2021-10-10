Спорт На что рассчитывать Украине: турнирная таблица отбора ЧМ-2022

2021-10-10 13:30

В субботу, 9 октября, сборная Украины обыграла со счетом 2:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (ЧМ-2022) национальную команду Финляндии.

Вот турнирное положение группы D после этой встречей:

До завершения группового этапа сборная Украины также сыграет еще два матча с Боснией и Герцеговиной - дома и в гостях. У подопечных Александра Петракова шансов на первое место и гарантированную путевку в финальную стадию ЧМ-2022 очень мало, поэтому им нужно постараться финишировать вторыми, чтобы попасть в раунд плей-офф.

В идеале украинцам нужно выиграть два оставшихся матча, чтобы занять вторую позицию. С большой долей вероятности для этого хватит и четырех очков.

При других раскладах "сине-желтым" будет непросто стать вторыми, хотя шансы на это еще будут ввиду большой плотности в турнирной таблице.