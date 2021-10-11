Мир Саакашвили голодает в тюрьме уже десятый день, его врач заявил об ухудшении здоровья

2021-10-11 09:40

Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили уже десятый день голодает в тюрьме Рустави. Его врач Николоз Кипшидзе заявил, что состояние Саакашвили ухудшается. Об этом сообщает Грузия Online.

По словам врача, который посетил арестованного Саакашвили, грузинский экс-президент отказывается употреблять мед с соком, который ему предлагают в тюрьме. Сейчас Саакашвили употребляет только воду.

Кипшидзе отметил, что Саакашвили болеет редким заболеванием крови - талассемией. Больным талассемией категорически запрещается голодать.

Ранее сообщалось, что Саакашвили, который ранее объявил голодовку, начал принимать соки и мед.

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