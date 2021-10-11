Мир Власти Грузии опровергли заявление его врача о здоровье Саакашвили, уверяют, что с ним все в порядке

2021-10-11 12:12

Жизненные показатели у экс-президента Михаила Саакашвили, который десятый день голодает в тюрьме Рустави, соответствуют норме. Об этом говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии, обнародованном в Facebook.

В ведомстве утверждают, что информация врача Саакашвили об ухудшении здоровья политика, распространенная в СМИ, не соответствует действительности.

"Михаил Саакашвили получает назначенные медикаменты. К этому времени его здоровье удовлетворительное. В частности, давление - 120/90, пульс - 90, глюкоза - 101", - заявили в Минюсте и добавили, что с начала голодовки экс-президент находится под наблюдением врачей.

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