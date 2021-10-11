Политика ЕС расширил санкции против России из-за Крыма: кто вошел в список

2021-10-11 19:20

 

Европейский союз расширил санкции против Российской Федерации за оккупацию украинского Крыма. В санкционный список вошли восемь человек, которые работают на российский оккупационный режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европы.

Сообщается, что Совет Европы решил ввести санкции еще против 8 человек за активную поддержку действий и реализацию политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В список вошли сотрудники правоохранительных органов - судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за соблюдение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

"Эти люди принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам, преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.

Таким образом санкции ЕС за нарушение территориальной целостности Украины теперь распространяются в общей сложности на 185 физических и 48 юридических лиц. Они заключаются в заморозке активов и запрете на въезд в Евросоюз.

Кто вошел в санкционный список

Согласно опубликованным в Официальном журнале ЕС данным, в санкционный список вошли:

  • Михаил Белоусов - судья Киевского районного суда Симферополя;
  • Андрей Долгополов - председатель Киевского районного суда Симферополя;
  • Евгений Колпиков - прокурор военной прокуратуры Южного военного округа РФ в Ростове-на-Дону;
  • Магомед Магомедов - следователь Управления Следственного комитета России в Крыму и Севастополе;
  • Леонид Михайлюк - глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Крыму и Севастополе;
  • Виктор Можелянский - замглавы Центрального районного суда Симферополя и бывший судья Киевского районного суда Симферополя;
  • Галина Редько - судья "Верховного суда Республики Крым";
  • Владимир Терентьев - начальник Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
subscriber subscriber

Еще по теме

Вакцинация, сертификат или тест: Кабмин ужесточил правила пассажирских перевозок

2021-10-11 18:40

Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи — есть жертвы

2021-10-11 17:20

Как получить СOVID-сертификат, если нет биометрического паспорта: Минцифра дала инструкцию

2021-10-11 16:20

Власти Грузии опровергли заявление его врача о здоровье Саакашвили, уверяют, что с ним все в порядке

2021-10-11 12:12

Еще новости в разделе "Политика"

ЕС расширил санкции против России из-за Крыма: кто вошел в список

2021-10-11 19:20

Таксист, везший Полякова, внезапно изменил показания

2021-10-11 16:40

Состоялись первые в истории переговоры США и Талибана - как все прошло

2021-10-11 14:47

Евромайдан в Польше: 100 тысяч граждан вышли на протесты против отдаления от ЕС

2021-10-11 11:45
Все статьи раздела "Политика"

Политика

ЕС расширил санкции против России из-за Крыма: кто вошел в список 2021-10-11 19:20
Таксист, везший Полякова, внезапно изменил показания 2021-10-11 16:40
Состоялись первые в истории переговоры США и Талибана - как все прошло 2021-10-11 14:47
Евромайдан в Польше: 100 тысяч граждан вышли на протесты против отдаления от ЕС 2021-10-11 11:45