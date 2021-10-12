Британские СМИ выяснили , что формула российской вакцины "Спутник V" была "украдена шпионами из Оксфорда

Британский таблоид The Sun опубликовал статью, в которой говорится, что формула российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была "украдена шпионами Путина" из Оксфорда (Британия).
Как отмечается в публикации, аналогичная формула используется для создания инъекции Оксфорд/AstraZeneca.
"Формула Спутник V была украдена шпионами Путина из Оксфорда", - сказано в публикации.
Авторы публикации утверждают, что служба безопасности Оксфорда располагает доказательствами озвученной версии.
Когда именно могло это произойти, не уточняется.
По данным западных спецслужб, Россия в "Спутнике" скопировала технологию, используемую в оксфордской разработке, утверждается в материале.