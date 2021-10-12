Коронавирус Британские СМИ выяснили , что формула российской вакцины "Спутник V" была "украдена шпионами из Оксфорда

2021-10-12 15:01

Британский таблоид The Sun опубликовал статью, в которой говорится, что формула российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была "украдена шпионами Путина" из Оксфорда (Британия).

Как отмечается в публикации, аналогичная формула используется для создания инъекции Оксфорд/AstraZeneca.

"Формула Спутник V была украдена шпионами Путина из Оксфорда", - сказано в публикации.

Авторы публикации утверждают, что служба безопасности Оксфорда располагает доказательствами озвученной версии.

Когда именно могло это произойти, не уточняется.

По данным западных спецслужб, Россия в "Спутнике" скопировала технологию, используемую в оксфордской разработке, утверждается в материале.