Минздрав Грузии создаст спецгруппу для отслеживания здоровья заключенного Саакашвили

Минюст Грузии обратился к Министерству здравоохранения с просьбой создать многофункциональную группу врачей, которые будут отслеживать и анализировать состояние здоровья заключенного экс-президента Михеила Саакашвили.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Interpressnews.
"Целью группы будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Саакашвили и, при необходимости, предоставление рекомендаций", — заявили в Минюсте.
Также Минюст обратился к главе парламентского комитета по правам человека и комитета по здравоохранению и соцзащиты с просьбой проконтролировать защиту прав Саакашвили.