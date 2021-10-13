Мир Минздрав Грузии создаст спецгруппу для отслеживания здоровья заключенного Саакашвили

2021-10-13 12:22

Минюст Грузии обратился к Министерству здравоохранения с просьбой создать многофункциональную группу врачей, которые будут отслеживать и анализировать состояние здоровья заключенного экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Interpressnews.

"Целью группы будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Саакашвили и, при необходимости, предоставление рекомендаций", — заявили в Минюсте.

Также Минюст обратился к главе парламентского комитета по правам человека и комитета по здравоохранению и соцзащиты с просьбой проконтролировать защиту прав Саакашвили.