Украина 14 октября - тройной праздник: Сегодня Покрова Пресвятой Богородицы, День защитников Украины и День казачества

2021-10-14 10:41

14 октября в христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, украинцы празднуют День защитников и защитниц Украины и День казачества.

День защитников и защитниц Украины — государственный праздник, который отмечается 14 октября. Учрежден 14 октября 2014 года президентским указом под названием «День защитника Украины». 14 июля 2021 года Верховная Рада Украины переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины.

Как пишет Укринформ, насущная необходимость в таком общегосударственном празднике особенно остро возникла после российской оккупации Крыма и начала военных действий на территории Донецкой и Луганской областей. Беспрецедентные образцы мужества и отваги, проявленные нашими бойцами на передовой новой российско-украинской войны, сотни отданных жизней за Родину требовали достойного чествования со стороны общества и государства.

Дата 14 октября выбрана не случайно: в этот день отмечается христианский праздник Покров Пресвятой Богородицы, а в 1999 году установлен и День украинского казачества.

Издавна Богородица была покровительницей украинского казачества и всех украинских вооруженных формирований. Именно на праздник Покрова в Украине проходила Большая рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как казачеству жить дальше. Образ казака как украинского рыцаря и защитника родной земли близок каждому украинцу.

Уже в ХХ веке казацкие традиции борьбы за независимость Украины унаследовали воины Армии Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии. И не случайно днем официального создания УПА был избран праздник Покрова. Таким образом, вполне логично, что в этот день древнее героическое прошлое Украины соединилось с героическим настоящим.

И сейчас украинская армия хранит боевые традиции предков, поэтому в армии появились названия с именами легендарных украинских полководцев и прославленных формаций прошлого. Преемственность поколений нашла отражение и в элементах униформы — головной убор «мазепинка», нарукавный тризуб. А лозунг «Слава Україні! — Героям слава!» стал официальным приветствием украинского войска.

У христиан восточного обряда сегодня праздник Покров Пресвятой Богородицы. Он был введен в христианство только в X веке и имеет под собой то ли легенду, то ли реальное событие, которое произошло в древнем Цареграде (Константинополе). В ту пору город был окружен чужаками. Под церковным сводом на всенощной службе во Влахернском храме появилась Пресвятая Богородица в окружении ангелов, пророков и апостолов и накрыла верующих своим удивительной красоты омофором. Это видение было предвестником победы — вскоре враг отступил, и город был спасен от уничтожения. С тех пор Покров ассоциируется с покровительством и защитой от врага как видимого, так и невидимого.