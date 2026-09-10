Політика Александар Вучич розпустив парламент та оголосив дострокові вибори в Сербії на 25 жовтня

2026-09-10 12:34

Президент Сербії Александар Вучич підписав указ про розпуск Народної скупщини та призначення дострокових парламентських виборів на 25 жовтня. Про це інформує Reuters та ceskenoviny.

Раніше цього тижня уряд звернувся до президента з проханням розпустити парламент та призначити дострокові вибори. У свою чергу Вучич заявив в етеры державного телеканалу RTS, що погоджується з цим проханням і офіційно оголосить про дострокові вибори в середу.

"Вибори відбудуться 25 жовтня", - наголосив глава держави.

Відповідне рішення ухвалили на тлі масових студентських протестів, котрі тривають уже майже два роки. Приводом для них стала трагеді у місті Нові-Сад, де у листопаді 2024 року обвалився бетонний навіс на залізничному вокзалі. Внаслідок інциденту загинули 16 осіб.

Вучич обіймає посаду президента Сербії з 2017 року, ще три роки перед цим він очолював уряд країни. Його другий та останній президентський термін спливає у 2027 році.