Украина Сегодня День Покровы Пресвятой Богородицы, День защитника и День казачества

2020-10-14 09:38 276

Сегодня, 14 октября, Украина отмечает тройной праздник - и Покровы Пресвятой Богородицы.

Государственным праздником и нерабочим днем День защитника Украины стал в 2015 году по инициативе пятого президента. Такое решение принято с целью "чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности".

В День украинского казачества во многих регионах страны проходят тематические фестивали и физкультурно-патриотические соревнования, в музеях организуются специальные выставки, в школах – тематические уроки о славе запорожцев.

Богоматерь всегда считалась покровительницей украинского казачества. Именно 14 октября казаки собирали Большой совет, на котором выбирали гетмана и определялись с последующими военными планами.

Традиции и особенности празднования Покровы Пресвятой Богородицы

К празднику заканчиваются работы на земле. В Карпатской Украине к Покрову возвращались все пастушьи стада с полонин и завершали последнее путешествие чумаки.

На Покров также завершались уличные гуляния и начинались вечорницы, а для пожилых людей - разнообразные толоки.

В этот день каждый верующий должен обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице, прося у нее крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также содействия в семейной жизни и любви. Принято считать, что в течение всего года Богородица оберегает просителя, покрывая его непосредственно своим покровом.

Для того чтобы вся семья была здоровой, на Покров хозяйка дома брала вышитый рушник, который был над иконой Богородицы, и развешивала его над входной дверью.

Еще один ритуал, который проводился на Покров, - разжигание костра, в который нельзя было класть дрова: в нем горел сухой мох.

Ко всему прочему на Покров нужно оделять дарами бедных и сирот, а также окуривать дома дымом от горящих веточек яблони или вишни - для благополучия и удачи.

Что нельзя делать на Покров

На Покров нельзя строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить. В праздник Покрова нельзя сквернословить, ругаться с людьми и употреблять алкогольные напитки.

Кроме того, нельзя одалживать деньги и отказывать сватам. По примете девушка, которая отказала сватам на Покров, еще года три не будет никем просватана.

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