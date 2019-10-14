Политика Зеленский обратился к протестующим на Покрову

2019-10-14 16:30 168

 

Обращаясь к ветеранам и добровольцам, Зеленский отметил, что никогда не допустит, чтобы память об их погибших собратьях и сестрах была предана.

Президент Украины Владимир Зеленский в специальном обращении призвал участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на "провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения".

"Верю, что в этот день горячие сердца не омрачат здравого смысла. Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения. Завтра - наш украинский национальный праздник. Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными", - заявил Зеленский.

Обращаясь к ветеранам и добровольцам, Зеленский отметил, что никогда не допустит, чтобы память об их погибших собратьях и сестрах была предана.

"Вы неоднократно говорили, что ветераны, как никто другой, хотят мира. Но не любого, а справедливого. Я знаю это и уверяю вас - только так и будет. И не может быть иначе. Потому что 20 мая я поклялся всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины. Я верен этой клятве и буду оставаться верным ей всегда", - уверяет президент.

Он также призвал правоохранителей "уважать конституционное право граждан на мирный протест, гарантировать их безопасность".

Напомним, что участников акций, которые пройдут в День защитника Украины 14 октября, призвали не позволять манипулировать собой и использовать "в темную", а также предупредили, что правоохранительные органы "будут действовать строго и внимательно".

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