Украина У Зеленского заговорили о втором транше МВФ

2021-10-14 17:40

Украина сможет кроме ожидаемого получить еще дополнительный транш от МВФ, если программа stand-by будет продлена на полгода.

До конца текущего года Международный валютный фонд может перечислить Украине два транша. Это возможно, если стороны договорятся продлить нынешнюю программу stand-by. Об этом заявил советник президента Олега Устенко в эфире Украина 24.

"Мы ждем, что транш, который должен прийти, будет в пределах около 750 млн долларов. То, что тоже обсуждается, - это возможность продления этой программы stand-by, в которой мы сейчас находимся, на полгода… И если да, то мы можем рассчитывать на то, что до конца года Украина сможет получить еще дополнительный транш от МВФ", - отметил Устенко.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина заинтересована продлить программу МВФ на полгода.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине в виртуальном режиме 21 сентября. Власти рассчитывают получить транш МВФ в 750 млн долларов в конце ноября - декабре.