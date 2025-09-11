Політика Прем'єрка України підтвердила, що Київ отримав від Євросоюзу 1 млрд євро траншу

2025-09-11 13:35

Україна отримала від Євросоюзу черговий транш у розмірі 1 млрд євро за рахунок російських активів у межах ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Телеграм.

"Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку рф. Це більше, ніж допомога – це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації", – написала вона.

Свириденко подякувала президентту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісару Валдісу Домбровскіс за лідерство й непохитність.

"Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України", – додала очільниця уряду.

