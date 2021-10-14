Украина Неизвестное вещество и 10 тысяч гривен: в МВД рассказали, что нашли в вещах Полякова

2021-10-14 20:20

Среди личных вещей погибшего народного депутата Антон Полякова было обнаружено наличные в размере 10 000 гривен и 800 долларов США. Также были найдены два образца катетера с веществом бурого цвета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире "Украина 24".

По его данным, Поляков три часа выпивал в ресторане, а потом сел в машину мужчины. Как оказалось, покойный парламентарий сам предложил встретиться "гражданину Д".

"По нашей информации, покойный позвонил "гражданину Д", с которым пребывал в дружеских отношениях, предложивши встретиться. Они встретились в ресторане. Они вместе провели там приблизительно три часа. Они вместе употребляли алкогольные напитки. У нас есть видеозаписи из ресторана, которые четко подтверждают этот факт", - сказал Евгений Енин.

По словам замминистра, когда Антон Поляков выходил из ресторана - визуально он выглядел абсолютно здоровым.

"Около двух часов ездили по Киеву. "Гражданин Д" вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной. Потом, вероятно, они закончили свой разговор и господин Поляков пересел в другую машину - машину таксиста", - уточнил Енин.

В МВД также уточнили, вопрос о том, как метадон оказался в организме Антона Полякова, на данный момент прорабатывается следствием.

Напомним, Полякова нашли мертвым в Киеве ночью 8 октября. Автомобиль такси, в котором ехал нардеп, остановили правоохранители за нарушение ПДД. Поляков был без сознания. "Скорая" не смогла его реанимировать.

Таксист сообщал полиции, что подобрал Полякова на транспортной остановке и в автомобиле нардепу стало плохо.