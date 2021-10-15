Коронавирус документ Сегодня первая область Украины перешла в красную зону карантина - что теперь запрещено

2021-10-15 11:43

Херсонская область перешла из оранжевой в красную зону эпидемической опасности, в которой действуют самые строгие карантинные ограничения. Соответствующее решение Госкомиссии Украины по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вступило в силу в пятницу, 15 октября.

Как свидетельствуют данные Минздрава, по состоянию на 14 октября в Херсонской области превышен показатель уровня госпитализаций – 115,1 на 100 тысяч населения (предельный показатель – 60 на 100 тысяч).

В красной зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы. Запрещается проведение массовых мероприятий.

В красной зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала. Это не касается только детских садов и школьных классов с первого по четвертый.

А с 21 октября жители "красной" зоны не смогут пользоваться автобусами, поездами и самолетами для поездок в регионы без документов о вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID-19.