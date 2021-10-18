Мир "Охотичье" полнолуние в октябре: чего нельзя делать и как правильно себя настроить в это время

2021-10-18 17:20

Астрологи предупредили, что в октябре будет "Охотничье полнолуние" и оно будет особенным благодаря многим параметрам: как с мистической, так и с астрономической точки зрения. Мы подготовили для вас самую полезную информацию об этом событии и описали ряд действий, которые уберегут от негатива.

Почему полнолунию уделяют так много внимания

Астрологи говорорят, что полнолуние - это момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания. К этому времени процессы, начавшиеся после новолуния, достигают максимального развития. Каждое полнолуние негативно влияет на человека. Учитывая то, что в октябре луна находится в знаке Овна, вы можете подвергаться резким перепадам настроения, импульсивным поступкам и желанию решать любые вопросы эмоционально.

По принципу аналогии, полнолунию соответствуют энергии Марса. Планета активности, силы, воинственности - Марс движется по знаку Весы, где имеет статус изгнания. Поэтому в ближайшие две недели после полнолуния в Овне на первый план выйдет творческая активность и интенсивные любовные взаимоотношения. Романтика способствует повышению работоспособности, чаще случаются служебные романы.

Когда наступает полнолуние в этом году

Точное время наступления полнолуния - 20 октября, 17:56 по киевскому времени (14:56 GMT). Наблюдать за Луной лучше несколько ночей подряд, потому что для невооруженного глаза лунный диск будет казаться полностью освещенным с 18 по 21 октября. Для удачных наблюдений нужно запомнить, что наш естественный спутник восходит после захода Солнца, а высшей точки в небе достигает около полуночи.

Если наблюдать за полной Луной сразу после заката, когда она только восходит над горизонтом, то лунный диск будет казаться больше обычного и иметь оранжевый оттенок. Оранжевый цвет получается из-за того, что атмосфера Земли, которая становится толще у горизонта, рассеивает голубой свет, пропуская при этом красный. Луна у горизонта кажется больше из-за эффекта, который называется иллюзия Луны.

Почему полнолуние называется "Охотничьим"

Мистическое значение полной луны усиливается, потому что скоро празднуется Хэллоуин 2021 - один из самых загадочных праздников в году.

Даты Охотничьей Луны (или Луны Охотника) и Урожайной Луны связаны с осенним равноденствием. Первой всегда наступает Урожайная Луна, поскольку так называют самое близкое к осеннему равноденствию полнолуние, а следом идет Охотничья Луна. Таким образом, Охотничьей Луной называют первое полнолуние после Урожайной Луны. В Северном полушарии оно происходит в октябре или ноябре, а к югу от экватора — в апреле-мае.

Что касается названия полнолуния, считается, что Охотничья Луна символизирует лучшее время для охоты. В это время животные, чтобы набрать вес к зиме, выбираются на недавно убранные поля за остатками урожая. Там они становятся легкой добычей для охотников.

Обычно полная Луна восходит примерно на 50 минут позже каждую последующую ночь, но Урожайная и Охотничья Луна поднимаются над горизонтом почти в одно и то же время в течение нескольких ночей подряд. Причина опять в близости к осеннему равноденствию — дело в том, что в этот период угол между орбитой Луны и земным горизонтом минимален; поэтому Луна восходит раньше обычного.

Жители Северного полушария, которые не обратили внимания на эту особенность в сентябре, смогут наблюдать ее в октябре. Успейте насладиться большим количеством лунного света в этом месяце; иначе придется ждать еще один год до следующего осеннего равноденствия. Если вы живете в Южном полушарии, то нужно подождать до апреля.

Другие названия октябрського полнолуния

Охотничья Луна - одно из многих названий октябрьского полнолуния. Среди других народов оно известно под разными именами.

Китай: Добрая Луна

Чокто (коренной народ США): Ежевичная Луна

Средневековая Англия: Кровавая Луна

Южная Африка: Луна Семян

Южное полушарие: Яичная Луна, Рыбная Луна, Розовая Луна, Пробуждающаяся Луна

Еще октябрьское полнолуние иногда называют полнолунием Хэллоуина - из-за близости к к дате этого праздника.

Что нельзя делать в полнолуние

Полнолуние считается днем опасным. Этот день желательно провести дома, ограничить общение по максимуму, не браться за сложные и ответственные дела.

Поэтому лучше всего в период полнолуния заняться медитацией, дыхательными упражнениями и улучшать свое внутреннее состояние.

Из-за того, что полнолуние в октябре наступит за неделю до Дня Всех Святых, эзотерики рекомендуют придерживаться правил Хэллоуина. Согласно легендам, 31 октября день соединяется с ночью, нечистая сила выходит в мир живых и может нападать на людей. Поэтому желательно не выходить из дома, ни с кем не знакомиться и не доверять посторонним людям.

Может появиться ощущение усталости и желание остановиться, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно уменьшить расход энергии, личных ресурсов.

Астрологи также советуют действовать в команде, однако в совместном взаимодействии быть сложно из-за влияния овновских энергий, а следовать установленному распорядку и новым правилам, довольно сложно.

Если же в это полнолуние поступит предложение или появится возможность получить новый опыт, то стоит входить только в уже запущенный рабочий, действующий проект, при этом быть готовым к тому, что придется принять существующие условия. Но в это время удается пользоваться результатом работы других людей, при этом важно различать взаимную пользу и потребительство.

Вместе с этим полнолуние - благоприятный период, чтобы избавиться от дискомфорта, который давно пора исключить из жизни: давние проблемы или зашедшие в тупик отношения.

Однако в этот день не стоит рубить с плеча и менять место работы, опасно также проводить операции без крайней необходимости. Не рекомендуется давать или брать в долг, а также выбрасывать вещи.