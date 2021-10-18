Коронавирус Когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19: Минздрав дал прогноз

2021-10-18 22:00

Пик новой волны коронавируса в Украине ожидается в период с середины октября до середины ноября.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 18 октября Главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

"Пиковые уровни нагрузки на систему здравоохранения ожидались, по прогнозам, в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года и, соответственно, в первом квартале 2022", - сказал он.

По словам чиновника, нынешние статистические данные о темпах заболеваемости свидетельствуют о том, что сейчас в стране как раз начинается активная фаза очередной волны коронавирусной инфекции.

По словам Кузина, преимущественно, именно от ответственности со стороны каждого гражданина будет зависеть, насколько тяжело и дорого обойдется эта волна COVID-19.

Каждый украинец должен проявить благоразумие и вакцинироваться. Помимо этого карантинные ограничения и социальную дистанцию тоже еще никто и не думал отменять, а значит этих правил все еще нужно придерживаться.