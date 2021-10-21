Мир Медики сообщили, что голодающий Саакашвили согласился на лечение в стационаре

2021-10-21 13:43

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который согласился на медикаментозное лечение в условиях голодовки, выразил готовность перейти в медучреждение. 

"Михаил Саакашвили готов перейти в госпиталь. Этого не произойдет сегодня или завтра, возможно, в субботу-воскресенье, пока точно не знаю. Надо решить незначительные вопросы с министерствами здравоохранения и юстиции. Я завтра-послезавтра все выясню", -  сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе

Как утверждает Кипшидзе, после госпитализации Саакашвили не прекратит голодовку, он ляжет в больницу для профилактики.

В то же время министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что экс-президента готовятся перевести в 18-е лечебное учреждение специальной пенитенциарной службы, где за ним будут следить как за голодающим пациентом.

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