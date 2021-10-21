Мир В Турции по подозрениям в политическом и военном шпионаже арестован гражданин Украины

2021-10-21 15:46

В Турции арестованы шесть иностранцев, их обвиняют "в политическом и военном шпионаже".

Как сообщает Hürriyet, четверо из арестованных - россияне, двое других - граждане Украины и Узбекистана.

Подозреваемые планировали совершить нападения на представителей чеченской оппозиции. По версии следствия, арестованные "могут быть вовлечены в международную шпионскую деятельность". По статье о военном и политическом шпионаже им может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы.

По информации издания Sabah, арестованные заключены в тюрьму Малтепе под Стамбулом.

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