Коронавирус Украинцев на этой неделе ждет рабочая суббота

2021-10-21 18:20

 

Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, суббота, 23 октября, будет рабочей. В этот день надо будет отработать за пятницу, 15 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства.

В этот день должны работать все государственные учреждения. В то же время частные предприятия могут устанавливать свой график работы. Межбанковские переводы через Систему электронных платежей НБУ будут проводиться датой этого дня - 23 октября.

Кабмин перенес рабочий день в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины. Благодаря этому на прошлой неделе в Украине было четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября.

Это последний перенос рабочих дней в этом году. Всего в этом году их было три.

 

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. По четыре выходных дня будет на Рождество, на День независимости и на Покрову.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцев призывают делать накопительную пенсию

2021-10-21 18:40

Украинцев могут лишить субсидии из-за долгов

2021-10-20 22:00

Украинцев ждут огромные платежки за отопление: сколько придется выложить и кто заплатит меньше

2021-10-16 14:30

Украинцев "разводят" на штрафы за пьяную езду: что нужно знать

2021-10-14 21:40

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине меняют правила самоизоляции

2021-10-21 19:00

Украинцев на этой неделе ждет рабочая суббота

2021-10-21 18:20

Лукашенко назвал COVID возможным лекарством от рака: что он имел в виду

2021-10-21 17:40

В здании Верховной Рады планируют открыть пункт вакцинации от коронавируса

2021-10-21 14:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине меняют правила самоизоляции 2021-10-21 19:00
Украинцев на этой неделе ждет рабочая суббота 2021-10-21 18:20
Лукашенко назвал COVID возможным лекарством от рака: что он имел в виду 2021-10-21 17:40
В здании Верховной Рады планируют открыть пункт вакцинации от коронавируса 2021-10-21 14:00