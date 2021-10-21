Коронавирус В Украине меняют правила самоизоляции

2021-10-21 19:00

 

Теперь украинцам не надо делать селфи

Украинцы, которые приезжают домой из-за границы теперь по-новому будут находиться на самоизоляции. Приложение «Вдома» будет работать по новым правилам. Такие изменения внесены Кабмином.

Об этом рассказал вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь украинцам не надо делать селфи, чтобы доказать, что они в это время находятся дома на самоизоляции. Приложение «Вдома» пригодится всего на 72 часа.

После скачивания приложения в течении 72 часов надо сделать ковидный тест. В приложение будет подтянут результат тестирования, которое нужно сделать в лаборатории.

Если результат отрицательный, приложение больше не нужно и его можно удалить. Если результат положительный – надо обратиться к семейному врачу.

Если по каким-либо причинам нет возможности установить приложение «Вдома», придется пройти 14-тидневную обсервацию.

Напомним, Кабинет министров Украины отменил необходимость самоизоляции для иностранных граждан, которые обязуются покинуть Украину в течение 48 часов.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине могут начаться веерные отключения света

2021-10-21 17:00

В Украине установлен рекорд по Covid-прививкам - какие вакцины сейчас пользуются спросом

2021-10-21 13:14

Новые правила пассажирских перевозок, куда пустят без COVID-сертификата: "среди исключений..."

2021-10-20 20:40

В Украине могут принять решение о вакцинации подростков уже на этой неделе

2021-10-20 19:40

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине меняют правила самоизоляции

2021-10-21 19:00

Украинцев на этой неделе ждет рабочая суббота

2021-10-21 18:20

Лукашенко назвал COVID возможным лекарством от рака: что он имел в виду

2021-10-21 17:40

В здании Верховной Рады планируют открыть пункт вакцинации от коронавируса

2021-10-21 14:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине меняют правила самоизоляции 2021-10-21 19:00
Украинцев на этой неделе ждет рабочая суббота 2021-10-21 18:20
Лукашенко назвал COVID возможным лекарством от рака: что он имел в виду 2021-10-21 17:40
В здании Верховной Рады планируют открыть пункт вакцинации от коронавируса 2021-10-21 14:00