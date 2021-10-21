В Украине меняют правила самоизоляции

Теперь украинцам не надо делать селфи
Украинцы, которые приезжают домой из-за границы теперь по-новому будут находиться на самоизоляции. Приложение «Вдома» будет работать по новым правилам. Такие изменения внесены Кабмином.
Об этом рассказал вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.
Теперь украинцам не надо делать селфи, чтобы доказать, что они в это время находятся дома на самоизоляции. Приложение «Вдома» пригодится всего на 72 часа.
После скачивания приложения в течении 72 часов надо сделать ковидный тест. В приложение будет подтянут результат тестирования, которое нужно сделать в лаборатории.
Если результат отрицательный, приложение больше не нужно и его можно удалить. Если результат положительный – надо обратиться к семейному врачу.
Если по каким-либо причинам нет возможности установить приложение «Вдома», придется пройти 14-тидневную обсервацию.
Напомним, Кабинет министров Украины отменил необходимость самоизоляции для иностранных граждан, которые обязуются покинуть Украину в течение 48 часов.