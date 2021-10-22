Мир ООН бьет тревогу, 97% жителей Афганистана скоро могут оказаться за чертой бедности

2021-10-22 15:48

ООН объявила об учреждении специального целевого фонда по оказанию экономической помощи населению Афганистана. 

"Сегодня ООН учреждает специальный целевой фонд для Афганистана в традициях партнерских целевых фондов ООН с участием многих доноров", - заявил администратор ПРООН Ахим Штайнер.

В Афганистане 97% домохозяйств могут оказаться за чертой бедности к середине будущего года, если не принять конкретные меры помощи с использованием ПРООН.

"Мы должны вмешаться, мы должны стабилизировать "народную экономику", и в дополнение к спасению жизней мы также должны выделить деньги на эту жизнь", - сказал Штайнер.

Он добавил, что первым донором стала Германия, пообещавшая выделить в фонд 50 млн евро.

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