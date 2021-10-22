Мир Американские компании построят первую коммерческую космическую станцию на орбите

2021-10-22 21:36

Американские частные компании Lockheed Martin, Nanoracks и Voyager Space создадут первую коммерческую космическую станцию в рамках соглашения с NASA. 

Как сообщает Lockheed Martin, станция получит название Starlab (Звездная лаборатория) и выйдет на начальную работоспособность к 2027 году.

Starlab будет состоять из большого развертываемого жилого модуля, стыковочного узла, двигательной системы, работающей на сочетании солнечной и электроэнергии, крупного роботизированного манипулятора для работы с полезными грузами, а также оборудования для проведения экспериментов и решения промышленных задач.

На борту станции смогут работать до четырех астронавтов. Кроме них, Starlab сможет принимать туристов и участвовать в разных коммерческих проектах.

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ООН бьет тревогу, 97% жителей Афганистана скоро могут оказаться за чертой бедности 2021-10-22 15:48
С 1 ноября Израиль открывает границы для иностранных туристов - есть всего одно требование 2021-10-22 12:46