Украина В Украине могут отбирать субсидии

2021-10-27 22:00

Остаться без права на субсидию могут семьи, которые не проинформировали органы соцзащиты о крупных покупках

В Украине у некоторых не только могут отобрать субсидию. В некоторых случаях украинцев могут даже штрафовать за получение государственной помощи.

Остаться без права на субсидию могут семьи, которые не проинформировали органы соцзащиты о покупке квартиры, дома, автомобиля, пишут «Факты».

Предоставить информацию органам соцзащиты об изменившихся обстоятельствах в семье субсидиантов необходимо в течение месяца, фактически - 30 дней.

Также от субсидии придется отказаться покупке земли, дома, автомобиля, ценных бумаг или появлении на депозите суммы более 100 тыс. грн.

Также нужно сообщать в органы соцзащиты в течение 30 дней об изменении состава семьи, количестве зарегистрированных в жилье. Если безработный устроился на работу и начал получать доход, об этом также необходимо сообщать государственные органы.

На данный момент в Украине субсидию получает около 2,5 млн домохозяйств.