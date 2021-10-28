Спорт После серии неудач Рональд Куман покинул пост главного тренера каталонской Барселоны

2021-10-28 15:14

58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста, сообщается на официальном сайте "каталонцев".

Ранее испанские СМИ сообщали, что после поражения от «Райо Вальекано» в гостевой игре 11-го тура чемпионата Испании правление «Барселоны» провело экстренное заседание во главе с Жоаном Лапортой, где и была утверждена отставка Кумана.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании, заняв 3-е место в чемпионате страны.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» набрала 15 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов УЕФА каталонский клуб идёт на третьем месте в группе E после трёх туров – сине-гранатовые уступили «Бенфике» (0:3) и «Баварии» (0:3), победив киевское «Динамо» (1:0).

 

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