Украина Больше 300 нарушений за сутки: ОБСЕ на Донбассе зафиксировала обстрелы и взрывы

2021-10-30 13:00

 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня на Донбассе. По последним данным, в Луганской и Донецкой области зафиксировано более 300 таких нарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 29 октября.

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 292 нарушения режима прекращения огня, включая 56 взрывов. При этом 1 взрыв зафиксирован в воздухе, а 55 взрывов - неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло в пределах и вблизи участка разведения в районе Петровского. Также ситуация была напряженной в районе н.п. Березовое.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали 20 нарушений, включая
5 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли на участке разведения в районе Золотого и в районе Дмитровки.

Напомним, что боевики обстреляли Трехизбенку в Луганской области. В результате пострадали дома и гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что боевики мешают мониторингу ОБСЕ на Донбассе. Они не пропускают патрули, обстреливают беспилотники и выставляют свои условия.

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Больше 300 нарушений за сутки: ОБСЕ на Донбассе зафиксировала обстрелы и взрывы 2021-10-30 13:00