Украина Туман и мороз до -4: какой будет погода в последний день октября

2021-10-31 10:30

Сегодня, 31 октября в Украине сохранится туманная погода. Температура воздуха днем поднимется до +14, а ночью местами будут морозы до -4.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На западе страны днем столбики термометра покажут +12 +15 градусов, а днем упадут до 0 +5.

В северных областях днем температура воздуха составит +10 +13, ночью +1 +4 градуса.

На востоке страны синоптики прогнозируют днем +10 +14 градусов, ночью от 0 до -4.

В южных областях днем температура воздуха поднимется до +11 +16, а ночью упадет до +3 +7.

В центре страны столбики термометра днем покажут +10 +13, ночью +1 +4.

Туман и мороз до -4: какой будет погода в последний день октября

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается сухая погода. Температура воздуха днем составит +11 +13, а ночью упадет до +2 +4.