Коронавирус Голубовская назвала самую безопасную вакцину от коронавируса

2021-10-31 11:30

В Украине используют вакцины от коронавируса AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac и Moderna, и среди этих одобренных ВОЗ для экстренного использования препаратов ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская назвала самый безопасный.

Об этом заслуженный врач Украины высказалась в интервью в передаче "Власть vs Влащенко".

По словам завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца, это инактивированная (содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус) вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech.

"Все только изучается, но я абсолютна согласна, что по профилю безопасности самая хорошая из тех, что у нас есть, это CoronaVac, китайские вакцины. Там рассказывают, что они не эффективные / эффективные... Послушайте: Китай перевакцинирован - все тихо-спокойно. Индонезия перевакцинирована. Если я не ошибаюсь, Сингапур тоже. Поэтому не надо..." - рассказала Голубовская.

Врач-инфекционист подчеркнула, что антитела - это не весь иммунитет.

"Все уже выучили, что есть Т-клеточный иммунитет. Так вот уровень антител и уровень и сила Т-клеточного иммунитета не всегда коррелирует. Просто у нас нет другого механизма. У нас есть механизм только определять антитела. Вот и все", - объяснила медик.

Она также обратила внимание на статью президента Европейской федерации иммунологических обществ (EFIS) профессора Андреаса Радбруха о том, что не могут быть титры антител через полгода такими же, как они были на пике заболевания или после заболевания - они падают и остаются на уровне 10-20% от исходного.

Отвечая на вопрос ведущей, почему тогда CoronaVac не хотят признавать в некоторых странах ЕС, Голубовская объяснила это экономической, а не медицинской причиной.

"Это чистые деньги, это защита своих рынков, и все. Они рынки свои защищают - там про медицину очень мало. Вообще во всей этой коронавирусной истории про медицину очень мало. И я думаю, что рано или поздно этому будет дана оценка", - высказалась врач.