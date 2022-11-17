ВОЙНА В Украине Падение ракет в Польше: Канада назвала ответственного

2022-11-17 17:00

 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ответственность за падение ракет на село Пшеводув в Польше, повлекшее за собой гибель людей, лежит на Российской Федерации.

Как пишет CTV News, канадский премьер во время разговора с журналистами в кулуарах саммита G20 отметил необходимость проведения надлежащего расследование инцидента. По его словам, необходимо собрать факты, чтобы "точно подтвердить, что произошло".

"Абсолютно ясно одно, была ли это прямая или косвенная ответственность – Россия несет ответственность за то, что произошло", – подчеркнул Трюдо.

Он добавил, что вне зависимости от итогов этого расследования "мы знаем, что ответственность за все смерти – и не только в последние несколько дней, а в течение месяцев – лежит полностью на Владимире Путине".

Падение ракет в Польше: что известно

15 октября в польськом селе Пшеводув упали две ракеты российского производства. В результате инцидента погибли люди. Отмечается, что это произошло во время массированного обстрела Россией территории Украины.

Позднее появилась информация о том, что ракеты могли быть выпущены украинской ПВО, которая отбивала российскую атаку. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что даже если это была ракета украинской ПВО, вины Украины в этом нет. Он добавил, что Россия несет полную ответственность за случившееся, поскольку продолжает незаконную войну против Украины.

Аналогичное заявление сделали в США. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон отметила, что полную ответственность за произошедшее США возлагают на Россию.

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