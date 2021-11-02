Коронавирус До 3-х лет тюрьмы или космический штраф: в Украине хотят ужесточить наказание за подделку Covid-сертификатов

2021-11-02 17:00

 

Украинское правительство решило жестко ужесточить наказание за подделку COVID-сертификата. Подобные преступления будут уголовными. Наказание предусмотрено как для тех, кто подделывает такие документы, так и для тех, кто их покупает.

2 ноября парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал соответствующий законопроект № 6084.

При этом Верховная Рада Украины должна будет рассмотреть этот документ в первом чтении в ходе внеочередного заседания 2 ноября. К слову, это заседание началось в 16:00.

Документ инициировало правительство Украины.

"Необходимость установления уголовной ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок, вызвана, прежде всего, необходимостью обеспечения эпидемической безопасности как составной части национальной безопасности Украины в условиях противодействия пандемии Covid-19", – сказано в пояснительной записке.

Законопроектом предусмотрены следующие наказания:

  • штраф размером от 17 до 34 тысяч гривен за использование подобной поддельной документации;
  • штраф размером от 34 до 68 тысяч гривен за внесение медработниками ложных сведений в соответствующую документацию;
  • штраф размером от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до трех лет за изготовление и сбыт поддельных COVID-сертификатов.
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