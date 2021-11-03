Коронавирус видео Как вести себя при задержании копами за отказ показать COVID-сертификат: юрист дал совет

2021-11-03 22:00

Украинцы имеют право не предъявлять полиции ковид-сертификаты, но при этом все равно рискуют получить значительный штраф.

Об этом сообщает юрист Ростислав Кравец.

Эксперт говорит, что выбор предъявлять полицейским сертификат о вакцинации или нет остается за человеком, но при этом правоохранители могут составить админпротокол, который дает возможность взыскать штраф за отсутствие необходимых ковид-документов через суд.

"Если полиция остановила и потребовала - это ваше право предъявлять сертификат или нет, также ваше право предъявлять документы, удостоверяющие личность, или нет. Полиция теоретически может составить админпротокол, для этого они должны пригласить двух понятых", - пояснил Кравец.

Он также уточнил, как действовать в подобной ситуации: "Обязательно возьмите этот протокол и укажите, что вы не согласны, и что у полиции, согласно Закону о Национальной полиции, нет оснований требовать от вас медицинскую информацию и проверять сертификаты".

После составления протокола его направят в суд. Если суд примет решение о том, что полицейские имели право требовать документы, то придется заплатить штраф.

"В дальнейшем этот протокол направят в суд, то есть автоматически никто штраф в 17 тысяч с вас не спишет. Это происходит после решения суда", - добавил юрист.