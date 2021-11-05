Украина ПриватБанк приостановит работу банкоматов, терминалов и приложения Приват24

2021-11-05 16:31

ПриватБанк временно приостановит работу банкоматов, терминалов и приложения Приват24, сообщает пресс-службы финучреждения.

"В ночь с 6 на 7 ноября ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу для наших клиентов. Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с "черной пятницы" и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным и доставлял удовольствие", – говорится в сообщении.

В период обновления процессингового центра, 7 ноября, с 1:00 и до 4:30, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса.

Кроме того, в ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

"Просим обратить внимание на эту информацию и возможные неудобства и, соответственно, спланировать отдых или перенести свои безналичные покупки в торговой сети и интернете на несколько часов", – отметили в банке.