Украина Резников задумался об отмене срочного призыва в армию

2021-11-04 19:00

Новый глава Минобороны считает, что дополнительным мобилизационным резервом в стране могут стать силы территориальной обороны. Министр считает, что страна должна перейти на более профессиональную армию.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что обсуждает вопрос отмены обязательного срочного призыва в армию с профильными экспертами.

Об этом глава оборонного ведомства рассказал в общении с журналистами.

На вопрос о том. обсуждал ли Резников глобальные реформы в ведомстве с Валдимиром Зеленским, министр проинформировал, что рассматривает вопрос отмены срочного призыва. При этом, он решил обсудить этот вопрос с профильными экспертами.

Резников добавил, что "мечтает о переходе Украины на профессиональную армию". По его мнению, государство должно сделать службу в армии "привлекательной".

Новый глава минобороны отметил, что возлагает особые надежды на закон о национальном сопротивлении. Резников считает, что бойцы территориальной обороны могут стать новым мобилизационным резервом страны.