Украина Пенсии для некоторых украинцев поднимут с 1 января, кто получит: «Не менее 7800 грн»

2021-11-07 11:30

С 1 января 2022 года вырастет минимальная пенсия для некоторых украинцев, такое решение принят Кабинет Министров на одном из внеочередных заседаний.

Об этом сообщает «Правительственный портал».

Так, минимальная пенсионная выплата на уровне не менее 7800 грн будет установлена каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников Украины, погибших в зоне проведения АТО/ООС.

Повышенную пенсию получает свыше 2 тысяч человек.

При этом адресная помощь к пенсии будет выплачиваться независимо от того, получают ли такие выплаты другие члены семьи.

Напомним также, 1 декабря, вырастут минимальные пенсии для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет. Выплаты составят 2600 грн вместо 2400 грн. Изменения обусловлены ростом минимальной зарплаты.

Вырастут также и максимальные выплаты. Их поднимут с 19 340 грн до 20 270 грн.