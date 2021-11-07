Спорт 19-летний украинец избил россиянина и стал чемпионом мира: видео финального боя

2021-11-07 14:00

19-летний украинский боксер Юрий Захареев стал чемпионом мира, победив в финале соревнований в Белграде (Сербия) россиянина Вадима Мусаева.

Поединок прошел при полном доминировании нашего соотечественника, который владел ощутимым преимуществом в ринге. Как итог, Юрий одержал уверенную победу над опытным 28-летним соперником со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).

Захареев принес Украине седьмое "золото" чемпионатов мира по боксу в истории. Он также стал самым молодым чемпионом мира среди соотечественников. За победу на соревнованиях Юрий получит солидные призовые в размере 100 тысяч долларов.